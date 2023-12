Thüringen-Wetter: So startet die neue Woche!

Erfurt - Viel Sonnenschein, mitunter neblig - so lässt sich das Wetter zum Wochenstart in Thüringen grob zusammenfassen.

Mitunter hat zum Wochenstart am Montag zäher Hochnebel das Sagen. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag mitteilte, gibt es heute bei lockeren Wolkenfeldern viel Sonnenschein.

Jedoch wies der DWD auf teils zähen Hochnebel im Werratal bis in den Mittag hin.

Die Höchsttemperaturen: 7 bis 9, im Bergland 5 bis 7 Grad.

Der Wind weht den Angaben nach mäßig, in den Kammlagen teils stark böig. In der Nacht auf Dienstag weht der Wind mäßig bis frisch aus Südwest - mit Windböen in den Kammlagen.

Die Bewölkung soll in der Nacht von Norden zunehmen. Im Werratal ist teils dichter Nebel möglich.