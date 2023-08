Thüringen-Wetter: Sturmböen, Schauer, Gewitter, doch es gibt einen Lichtblick

Erfurt - Der Sommer befindet sich nach wie vor im Urlaub! Das Wetter in Thüringen ist zum Wochenstart geprägt von Sturmböen und Schauern. Auch der Dienstag sieht nicht wirklich besser aus. Doch es gibt Hoffnung auf Wetterbesserung.

Die Prognosen für Mittwoch und Donnerstag versprechen Wetterbesserung. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, kommt es am heutigen Montag bis zum Mittag zu einzelnen Schauern. Am Nachmittag sind wiederholt Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen den Angaben nach bei 17 bis 21, im Bergland lediglich bei 13 bis 18 Grad.

Der DWD wies zudem auf Windböen um 55 km/h, im oberen Bergland auch stürmische Böen bis 70 km/h aus Nordwest bis West hin. In der Nacht zum Dienstag lässt der Wind allgemein nach.

Am Dienstag muss allerdings erneut mit Windböen um 55 km/h gerechnet werden. Immerhin: Neben vielen Wolken kommt zeitweise auch immer mal die Sonne zum Vorschein.

Dazwischen jedoch sind Schauer möglich - nachmittags und abends auch kurze Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 21, im Bergland auf 15 bis 19 Grad.