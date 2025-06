Trostloser Wochenstart in Sachsen - aber dann kommt der Umschwung

Leipzig - Die neue Woche in Sachsen beginnt regnerisch und ungemütlich, wird dann im Verlauf aber immer sommerlicher.

Alles in Kürze

Den Regenschirm sollte man in der neuen Woche in Sachsen immer parat haben. © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wartet am Pfingstmontag bewölktes, regnerisches und am Nachmittag sogar gewittriges Wetter auf die Menschen in Sachsen.

Mit Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad und immer wieder auffrischenden Windböen wird es außerdem alles andere als kuschelig im Freistaat.

Ähnlich geht es dann auch am Dienstag weiter, wenn die Regenwolken den Himmel füllen und wieder das ein oder andere kurze Gewitter mit sich bringen. Weiterhin ist nicht mit Temperaturen über 20 Grad zu rechnen.

In der Nacht auf Mittwoch lässt der Regen endlich nach, wodurch die Wochenmitte mit nur lockerer Bewölkung und vor allem trocken vonstatten gehen kann. Die Werte steigen leicht auf bis zu 22 Grad.