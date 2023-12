29.12.2023 08:18 973 Stürmisch und trüb: So wird der Jahreswechsel in Sachsen!

Von Annika Rank

Leipzig - Auch in den letzten Zügen des Jahres 2023 ist in Sachsen nach wie vor nicht mit Schnee zu rechnen. Stattdessen bleibt es am Silvester-Wochenende nass und trüb. Hoffentlich verdirbt der Regen den Sachsen nicht die Silvesternacht. © Montage Sebastian Willnow/dpa ; Screenshot wetteronline.de Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der letzte Freitag des Jahres stark bewölkt, im Tagesverlauf ist dann auch mit schauerartigem Regen zu rechnen. Bei recht milden Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad (Bergland: 5 bis 10 Grad) könnte es gebietsweise allerdings recht windig werden. Besonders auf dem Fichtelberg ist Vorsicht geboten, dort wird vor einem schweren Sturm - teilweise mit Schneeverwehungen - gewarnt. Auch der Samstag wird zunächst bewölkt und nass, ab Mittag soll sich der Himmel dann aber endlich auflockern. Vielleicht wird sich sogar die Sonne zeigen. Dabei ist mit Werten zwischen 7 und 10 Grad (Bergland: 4 bis 7 Grad) zu rechnen. Wetter Deutschland Noch nie war es in Deutschland so warm wie 2023! Leider lassen die wiederkehrenden Schauer am Silvester-Sonntag nicht lange auf sich warten, sodass vielerorts ein Regenschirm mit in den Jahreswechsel gebracht werden sollte. Die Temperaturen pendeln sich bei 9 bis 11 Grad (Bergland: 5 bis 9 Grad) ein. Vorsicht ist zudem auf dem Fichtelberg geboten, wo erneut schwere Sturmböen erwartet werden. Und der 1. Januar? Der wird laut DWD bei Höchstwerten von 9 Grad (Bergland: 7 Grad) bewölkt, aber nur selten nass. Auf dem Fichtelberg soll es unterdessen weiterhin stürmen.

