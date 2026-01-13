Trübes Regenwetter im Anmarsch: Nach eiskalten Tagen wird's wieder mild in NRW

Nach einem eisigen Winterwochenende mit Minusgraden steigen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen wieder an.

Von Philipp Rahn

Köln - Nach einem eisigen Winterwochenende steigen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen wieder an.

Über NRW ziehen in den kommenden Tagen dichte Wolken auf, die Regen im Gepäck haben.
Ab dem Mittag kündigt sich im bevölkerungsreichsten Bundesland leichter Regen an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In Ostwestfalen ist dabei mit Höchstwerten bis zu 6 Grad zu rechnen, im Westen sind milde 8 bis 10 Grad angesagt.

Die Sonne zeigt sich nicht, stattdessen soll es den ganzen Tag stark bewölkt bis bedeckt bleiben.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen dann erneut einen dicht bewölkten Himmel. Zeitweise kann es regnen, ab dem Nachmittag soll es aber zumindest im Norden meist trocken bleiben.

Die Höchstwerte liegen dazu zwischen 8 und 11 Grad.

Auch am Donnerstag kündigt sich den Wetterexperten zufolge ähnliches Wetter an. Am Himmel ziehen abermals dichte Wolken auf, während es zeitweise regnen soll. Die Höchsttemperaturen liegen dazu zwischen 6 und 10 Grad.

