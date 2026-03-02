Frühlingswetter in Bayern: Hier setzt sich die Sonne durch

München - Der Frühling startet in Bayern weiter durch: Nach kühlen Nächten und Nebel am Morgen strahlt verbreitet die Sonne.

Bei milden Temperaturen und viel Sonnenschein lockt es die Bayern nach draußen. © Bildmontage: Malin Wunderlich/dpa, wetteronline.de

So setzt sich auch am Montag die Sonne durch, sobald sich der teils zähe Nebel verzogen hat, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Die Temperaturen steigen auf maximal 12 bis 17 Grad. Während es an den Alpen auch schauern kann, wird das Wetter am Untermain besonders freundlich.

In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen wieder in den Minusbereich, es kann örtlich durch überfrierende Nässe glatt werden.

Der kommende Morgen bleibt dann zunächst recht frisch. Umso mehr zeigt die Sonne im Tagesverlauf ihre Kraft bei bis zu 17 Grad.