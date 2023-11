Unten Regen, oben Schnee: Es wird kalt in Sachsen

Leipzig - Starten wir mit einer guten Nachricht: Das Wochenende beginnt! Doch leider gibt es auch eine schlechte Nachricht: Es wird kalt in Sachsen !

In Oberwiesenthal fiel bereits der erste Schnee - neue Flocken sollen am Wochenende dazu kommen. © Kristin Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, begrüßt uns der Freitag mit Wolken, Schauern und in den Bergen auch mit Schnee. Achtung, Rutschpartie: In Hochlagen des Erzgebirges warnen die Meteorologen bei teils leichtem Frost vor geringer Glättegefahr. Auf dem Fichtelberg wehe mit stürmischen Böen zudem ordentlich Wind. Die vorhergesagten Höchstwerte: 4 bis 6 Grad, im Bergland -1 bis 3 Grad.

Unten Regen, oben Schnee ist auch das Motto in der Nacht zu Samstag. Bei Tiefsttemperaturen von bis zu -3 Grad in den Hochlagen des Erzgebirges und des Vogtlandes könne es leichten Frost geben und durch überfrierende Nässe wieder ein wenig rutschig werden - "oberhalb von 600 bis 800 Metern teils auch durch geringen Neuschnee", so die Wetterexperten. Auf Kälte müssen sich übrigens auch die Menschen im Flachland einstellen: Tiefstwerte von 3 bis 0 Grad sind angesagt.

Der Samstag gönnt uns laut DWD eine kleine Regenpause - im Mittelgebirgsraum und in der Oberlausitz könne es allerdings gelegentlich ein paar Tropfen vom Himmel geben, in höheren Lagen teils als weiße Flocken. Die erwarteten Höchsttemperaturen liegen um die 5 Grad, im Bergland werde es bei -1 bis 3 Grad noch etwas kühler.