Blitz schlägt in Baum ein und zerfetzt ihn! Umher geschleuderte Teile beschädigen Häuser
Von Jana Renkert und Karolin Wiltgrupp
Stutensee - Ein Blitz ist am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) in einen Baum eingeschlagen und hat diesen regelrecht gesprengt.
Umliegende Häuser an der Kreuzung Hindenburgstraße/Wallonenstraße wurden durch Teile des Baumes beschädigt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Laut TAG24-Informationen hätten Anwohner zuvor einen lauten Knall gehört.
Demnach geriet der Baum durch den Blitz nicht in Brand, sondern rauchte lediglich.
Baumteile wurden durch die Wucht des Einschlags über 50 Meter weit in die Umgebung geschleudert.
Wie hoch der entstandene Schaden an den umliegenden Häusern ausfällt, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauert an.
Titelfoto: Bildmontage: Tim Müller / EinsatzReport24 (2)