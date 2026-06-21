Blitz schlägt in Baum ein und zerfetzt ihn! Umher geschleuderte Teile beschädigen Häuser

Stutensee - Ein Blitz ist am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) in einen Baum eingeschlagen und hat diesen regelrecht gesprengt.

In Stutensee wurden Anwohner am frühen Sonntagmorgen durch einen lauten Knall geweckt: Ein Blitz schlug in einen Baum ein und sprengte ihn förmlich. © Tim Müller / EinsatzReport24

Umliegende Häuser an der Kreuzung Hindenburgstraße/Wallonenstraße wurden durch Teile des Baumes beschädigt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Laut TAG24-Informationen hätten Anwohner zuvor einen lauten Knall gehört.

Demnach geriet der Baum durch den Blitz nicht in Brand, sondern rauchte lediglich.

Baumteile wurden durch die Wucht des Einschlags über 50 Meter weit in die Umgebung geschleudert.