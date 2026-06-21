Es braut sich was zusammen: Unwetter-Warnung für Sachsen und Brandenburg!

Leipzig - Erst die große Hitze, dann womöglich Unwetter : Im Osten Deutschlands sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Sonntag heftige Gewitter möglich.

Im Laufe des Tages können dunkle Wolken über Sachsen aufziehen. © Jan Woitas/dpa

"Die Luftmasse birgt heute das Potenzial, dass sich örtlich wirklich kräftige Gewitter noch entwickeln können, die in den Unwetterbereich gehen", so ein Sprecher des DWD in Leipzig.

Verbreitet liegen die Temperatur-Höchstwerte heute laut Prognose erneut über der 30-Grad-Marke. Dies sorge zusammen mit hoher Luftfeuchte für reichlich Gewitterpotenzial, so der Experte.

Bis zum Mittag liegt der Gewitterschwerpunkt demnach vor allem in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zum Teil liege das an einer Gewitterfront, die aus Niedersachsen kommend im Tagesverlauf nach Osten zieht. Zum Teil würden aber auch stetig neue Gewitter entstehen, etwa über dem Thüringer Wald.

"Ab dem Nachmittag und Abend verlagern sich die Gewitter eher über Ostthüringen, das östliche Sachsen-Anhalt weiter nach Brandenburg und Sachsen", so der DWD-Sprecher weiter.