Schwere Unwetter treffen NRW: Feuerwehr Köln im Dauereinsatz

Essen - Über die südwestlichen Teile Nordrhein-Westfalens sind am Abend Gewitter gezogen. Über größere Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

In Köln war die Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet im Dauereinsatz. © Daniel Evers

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor Unwetterwarnungen unter anderem für die Regionen Aachen, Bonn, Köln, Neuss, Düsseldorf, Solingen und Wuppertal sowie den Oberbergischen Kreis und den Kreis Olpe veröffentlicht.

Gewarnt wurde vor Starkregen, Hagel und Sturmböen. Gefahren drohten auch etwa durch Blitzschlag, umstürzende Bäume oder Überflutungen von Straßen und Unterführungen.

Der Westdeutsche Rundfunk berichtete, dass die Feuerwehr Köln im gesamten Stadtgebiet im Dauereinsatz war. In mehreren Stadtteilen seien Bäume umgestürzt, teilweise seien sie auf Straßen und Autos gekracht.

Ein dpa-Reporter berichtete von einer teilweise überfluteten Autobahn-Fahrbahn bei Neuss und mehreren Fahrzeugen, die auf den Seitenstreifen gefahren waren.

Ein Sprecher der Feuerwehr Neuss konnte am frühen Abend aber zunächst keine wetterbedingten Einsätze vermelden. Bei der Feuerwehr Düsseldorf gab es vereinzelte Einsätze wegen herabgestürzter Äste oder verstopfter Gullys.