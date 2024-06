Schwere Gewitter: Leichte Entwarnung in Sachsen! Ungemütlich wurde es trotzdem

In Liebschützberg im Landkreis Nordsachsen kam am Nachmittag bereits einiges an Wasser runter. © EHL Media/Tim Meyer

Es gebe aber weiterhin die amtliche Warnung vor starkem Gewitter, teilte der Wetterdienst am Samstagnachmittag mit.

Starke Gewitter der Stufe 2 von 4 bedeutet weiterhin Gefahr durch Blitzschlag, vereinzelt umstürzende Bäume, vereinzelte Überflutungen von Straßen und Überführungen, Aquaplaning und Hagelschlag.

Die Gefahr schwerer Gewitter hingegen hieß Gefahr für Leib und Leben etwa durch Blitzschlag, umstürzende Bäume, herabfallende Äste, Dachziegel oder rasche Überflutungen von Straßen, Unterführungen oder Kellern.



Während das Wetter bis zum Samstagmittag noch unauffällig ausfiel, haben am Nachmittag erste Regenschauer und Wolken den Norden des Freistaats erreicht. Größere Schäden hat es nach ersten Angaben der Einsatzkräfte aber nicht gegeben. Die Feuerwehr habe einige vollgelaufene Keller, wie zum Beispiel in Podelwitz im Landkreis Leipzig leerpumpen müssen, so die Polizei am Abend. Dies sei aber bei der eigentlich prognostizierten Lage sehr wenig.