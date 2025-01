"Gefahr für Leib und Leben": Unwetter-Warnung für Teile Thüringens!

Betroffen ist insbesondere der Süden des Freistaats, wie am Morgen aus einer Warnkarte auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorging. Die Warnung bezieht sich auf einen Zeitraum - Stand Sonntagmorgen - ab dem Vormittag bis in den Nachmittag hinein.

In der Vorhersage für Thüringen heißt es unter anderem: "Ab dem späten Vormittag Übergang in Regen, dabei vorübergehend gefrierender Regen mit Glatteisbildung! Am Nachmittag Temperaturanstieg auf 3 bis 6, im Bergland auf 1 bis 4 Grad. Mäßiger Südost- bis Südwestwind, in Kammlagen Sturmböen."