Heftiger Starkregen und Gewitter: Sachsen muss sich auf Unwetter-Wochenende einstellen

Leipzig - Es bleibt nass in Sachsen : Die Menschen im Freistaat müssen sich am Wochenende auf Gewitter , Starkregen und Sturmböen einstellen - es besteht Unwetter-Gefahr.

Doch schon ab Nachmittag könne sich das örtlich ändern, spätestens ab Abend komme von Südosten her Dauerregen auf - und der höre dann gegebenenfalls bis Samstagmittag auch erstmal nicht auf. Dadurch können laut Meteorologen um die 30 l/qm in 12 bis 18 Stunden vom Himmel kommen. Auch Gewitter seien möglich. Die Höchsttemperaturen: 18 bis 21 Grad.

Keine guten Aussichten für den Samstag: Nach dem Dauerregen bestehe Unwetter-Gefahr. So sollen gebietsweise teils kräftige Schauer zwischen 20 und 40 l/qm in einer Stunde, Gewitter, kleinkörniger Hagel und Sturmböen bis 85 km/h folgen.

"Bei wiederholt über die gleichen Orte ziehenden Gewittern sind eng begrenzt zusammengefasst dort Regenmengen um 80 l/qm innerhalb weniger Stunden möglich", hieß es weiter. Die angesagten Höchstwerte: 17 bis 21 Grad.

Vereinzelt setzen sich der Starkregen und die Gewitter auch in der Nacht zu Sonntag noch fort, so der DWD. Am Sonntagvormittag werde den Einwohnern mit Sprühregen eine kurze Verschnaufpause gegönnt - denn von Nachmittag bis Abend sollen schon wieder Schauer und Gewitter auf Sachsen zukommen. Dazu werden Temperaturen von 17 bis 22 Grad erwartet.