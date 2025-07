Wetter-Wahnsinn in Bayern geht weiter: Starkregen, Hagel - und Schnee ab 2500 Metern

München - Land unter in Bayern ? Die Wettervorhersage prognostiziert weiterhin Regen und Gewitter.

Alles in Kürze

Regen, Regen, Regen - so lautet die Prognose für den Freistaat. An den Alpen werden bis einschließlich Dienstag große Niederschlagsmengen erwartet. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa; Wetteronline (Montage)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet schon morgens Starkregen mit 15 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in einer Stunde. Im Laufe des Vormittags sollen Gewitter aufziehen, teils mit stürmischen Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde und Hagel. Dabei können vereinzelt sogar bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wie der DWD mitteilte.

Ab dem Mittag soll es im ganzen Freistaat Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen zwischen 19 und 24 Grad.

An den Alpen und im Alpenvorland erwartet der DWD Dauerregen. Bis einschließlich Dienstag können zwischen 60 und 90 Liter Niederschlag pro Quadratmeter binnen 72 Stunden fallen. Vereinzelt seien sogar zwischen 120 und 150 Liter möglich.

Am Samstag sind in Nürnberg innerhalb von drei Stunden rund 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Laut Angaben der Feuerwehr seien am Nachmittag mehr als 300 Notrufe eingegangen. Die Rettungskräfte rückten demnach rund 150 Mal aus.

In den meisten Fällen seien Keller vollgelaufen, hieß es. Auch in einer Tiefgarage und auf mehreren Straßen sei das Wasser rund einen halben Meter hoch gestanden. Am Abend habe der Regen dann aufgehört.