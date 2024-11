Schneefall vom Allgäu bis Oberfranken: Wetterdienst warnt vor winterlichem Unwetter

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bekannt gab, kam in ihrer Zuständigkeit der Verkehr bereits teilweise zum Erliegen. Im Bereich Immenstadt und Sonthofen sei es am Donnerstagabend innerhalb einer halben Stunde bereits zu etwa zehn Unfällen gekommen.

Nicht das einzige Wetterproblem, mit dem vor allem auch Verkehrsteilnehmer rechnen müssen. Leichter bis mäßiger Frost auch bis ins Flachland ist dabei nur ein Phänomen.

Am Freitag und vor allem am Samstag wird es nachts besonders windig: "In der Nacht zum Samstag in den Alpen und des Bayerwaldes stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde aus Südwest bis West", heißt es auf basis der aktuellen Messdaten.

"In höheren Gipfellagen der Alpen schwere Sturmböen oder orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde."