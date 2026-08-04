Starkes Unwetter im Weimarer Land: Mehrere Orte verwüstet

Blankenhain - Ein kurzes, aber starkes Unwetter hat im Süden des Weimarer Lands für schwere Schäden gesorgt.

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter zog am Montagabend über das Weimarer Land hinweg. (Symbolfoto) © Bernd März/extremwetter.tv/dpa

Unter anderem stürzten am Montagabend Bäume um, Dächer wurden abgedeckt und Zufahrtsstraßen waren blockiert, hieß es von der Rettungsleitstelle Weimarer Land.

So wurde etwa das Dach einer Reithalle teilweise abgedeckt und "ein Spielplatz zerstört", sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der "MDR" berichtet.

Auch die Stromversorgung war wegen gekappter Stromkabel kurzzeitig unterbrochen, was aber noch in der Nacht behoben wurde. Besonders betroffen war ein Ortsteil in Blankenhain und die Kleinstadt Bad Berka. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.