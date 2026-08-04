Hitze und Unwetter in Berlin und Brandenburg: Hier wird's besonders heftig

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Berlin und Brandenburg am Dienstag extreme Wärmebelastung und lokale Unwetter vorher.

Werden am Dienstag und Mittwoch auch über Berlin wieder Blitze zucken wie hier über der Gartenstadt Tempelhof? (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Die Temperatur erreicht im Tagesverlauf Höchstwerte zwischen 32 und 36 Grad. Besonders heiß wird es demnach im Südosten von Brandenburg, wo Cottbus mit 36 Grad einer der Spitzenreiter sein soll.

In der Hauptstadt geht es mit 32 Grad ein wenig kühler zu. Die niedrigsten Temperaturen werden mit 28 bis 29 Grad im Norden Brandenburgs erreicht.

Von Westen her ziehen bereits seit dem Morgen einzelne Schauer und Gewitter über die Region. Am Nachmittag sind dann Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich. Der DWD spricht von örtlicher Unwettergefahr.

Die Nacht zum Mittwoch droht vielerorts bei Tiefstwerten um 21 Grad tropisch zu werden. In Nordbrandenburg ist demnach weiterhin gebietsweise mit kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen.