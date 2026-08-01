Unwetter in Bayern: Frau erleidet Stromschlag, zahlreiche Unfälle

Vilshofen - Am Abend und in der Nacht hat ein Unwetter für zahlreiche Einsätze im Süden und Osten Bayerns gesorgt.

Ein Unwetter hat für zahlreiche Einsätze in Bayern gesorgt. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

In Niederbayern erlitt eine Frau einen Stromschlag an einem Zaun. Laut Polizei habe ein entwurzelter Baum eine Hochspannungsleitung nach unten gedrückt.

Dadurch habe die Leitung den Zaun eines Anwesens in Kröning (Landkreis Landshut) tangiert und unter Strom gesetzt. Als die Bewohnerin den Zaun berührte, habe sie einen Stromschlag erlitten und sich leicht verletzt.

In Niederbayern habe es am Abend unwetterbedingt rund 85 Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Während des Gewitters traf ein Blitz den Dachvorsprung eines Hauses in Vilshofen (Landkreis Passau).

Daraufhin sei die Fassade in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte den Brand rechtzeitig, sodass es im Inneren des Wohnhauses keinen Schaden gab. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Auf den Straßen im Landkreis Passau kam es zu mehreren Unfällen, bei denen aber niemand verletzt wurde. Aufgrund von starkem Wind kippte im Landkreis Passau ein Traktoranhänger um, als der Fahrer des Gespanns in Eging am See abbiegen wollte.