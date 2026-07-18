Sturm an der Küste: Warnung vor umherfliegenden Gegenständen

Schleswig-Holstein - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aufgrund von Sturmböen an Teilen der Nord - und Ostseeküste in Schleswig-Holstein vor herabstürzenden Ästen und umherfliegenden Gegenständen.

Insbesondere auf den Inseln wird es stürmisch. © Daniel Bockwoldt/dpa

Es kann zu Böen zwischen 55 und 70 Kilometern je Stunde kommen, wie der DWD mitteilte.

Betroffen sind die Gebiete Fehmarn im Kreis Ostholstein und Husum bis Sylt im Kreis Nordfriesland. In den übrigen Gebieten Schleswig-Holsteins, in Hamburg und in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns werden Windböen erwartet.

Das Tiefdruckgebiet "Cerry" über der Ostsee bestimmt das Wetter am Wochenende. Im Norden gibt es kühlere Meeresluft mit einem frischen bis starken nordwestlichen Wind.

Über das Wochenende soll es im Norden überwiegend wechselnd bewölkt bleiben, teilweise kommt es zu Regen und Gewittern.