Sturm an der Küste: Warnung vor umherfliegenden Gegenständen
Von Simone Daiker
Schleswig-Holstein - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aufgrund von Sturmböen an Teilen der Nord- und Ostseeküste in Schleswig-Holstein vor herabstürzenden Ästen und umherfliegenden Gegenständen.
Es kann zu Böen zwischen 55 und 70 Kilometern je Stunde kommen, wie der DWD mitteilte.
Betroffen sind die Gebiete Fehmarn im Kreis Ostholstein und Husum bis Sylt im Kreis Nordfriesland. In den übrigen Gebieten Schleswig-Holsteins, in Hamburg und in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns werden Windböen erwartet.
Das Tiefdruckgebiet "Cerry" über der Ostsee bestimmt das Wetter am Wochenende. Im Norden gibt es kühlere Meeresluft mit einem frischen bis starken nordwestlichen Wind.
Über das Wochenende soll es im Norden überwiegend wechselnd bewölkt bleiben, teilweise kommt es zu Regen und Gewittern.
Am Samstag liegen die Höchstwerte in Hamburg und Schleswig-Holstein zwischen 19 und 22 Grad - in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 22 und 24 Grad. Am Sonntag steigen die Temperaturen im Norden auf etwa 20 Grad.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa