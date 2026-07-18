Blitz tötet 97 Schafe in der Schweiz: Tiere standen dicht beieinander

Sitten - Bei einem Blitzeinschlag in den Alpen sind im Schweizer Kanton Wallis 97 Schwarznasenschafe umgekommen. Rund 80 Tiere überlebten.

Waliser Schwarznasenschafe gelten als sehr robuste Rasse. © Frank Molter/dpa

Die Tiere standen dicht zusammen in einem eingezäunten Bereich. So etwas sei früher unüblich gewesen, aber heute nötig, um sie vor Angriffen von Großraubtieren zu schützen, sagte ein betroffener Schafzüchter der Agentur Keystone-SDA. Über den verheerenden Blitz hatte zuerst das Onlineportal "pomona.ch" berichtet.

Die Kadaver wurden nach Angaben des Züchters per Hubschrauber vom Berg geholt. Schafzüchter beschweren sich immer wieder über die Ausbreitung des Wolfes, der ihre Herden bedroht und sie zu früher nicht nötigen Schutzmaßnahmen zwingt.

Seit einigen Tagen ziehen nach einer längeren Hitzeperiode schwere Gewitter über große Teile der Schweiz.

Der Vorfall passierte in der Nacht zu Freitag auf einer Bergwiese am Eggerhorn (2503 Meter) im Binntal südlich der Rhone. Der Wetterdienst SRF Meteo hatte schon bis Donnerstagabend innerhalb von Stunden 26.000 Blitze registriert.