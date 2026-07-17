Sturm, Starkregen, Hagel: Unwetter-Warnung für Leipzig und Umgebung!

Leipzig - Die Lage in Leipzig ist gegen 15 Uhr noch relativ entspannt, doch es braut sich was zusammen: Die Stadt hat eine Unwetter -Warnung für den Nachmittag herausgegeben. Betroffen ist voraussichtlich vor allem auch der Landkreis.

Starke Gewitter werden für die Region rund um Leipzig erwartet. © Silas Stein/dpa

Laut einer Warnung in der App der Stadt Leipzig können voraussichtlich am Nachmittag schwere Gewitter samt heftigem Starkregen und Sturmböen von Westen und Südwesten her über Stadt und Landkreis ziehen.

Demnach sind Regenmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Stunde möglich, lokal sogar 60 Liter, außerdem Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h.

Teils müsse man sogar mit bis zu drei Zentimeter großen Hagelkörnern rechnen.

Die App NINA warnt zudem auch im Landkreis um Leipzig herum vor schweren Unwettern, gibt vor allem den Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr an.