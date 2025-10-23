Sturmtief fegt über NRW hinweg: Deutsche Bahn warnt vor Einschränkungen
Von Petra Albers, Laura Miemczyk
Köln - Ein Sturmtief fegt am Donnerstag über Nordrhein-Westfalen hinweg - und sorgt dabei nicht nur für ungemütliches Wetter, sondern möglicherweise auch für Einschränkungen im Bahnverkehr.
Ab dem späten Vormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) starke bis stürmische Böen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 80 Kilometern pro Stunde.
Örtlich kann es dabei auch starke Gewitter mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde schnellen orkanartigen Böen geben.
Die Deutsche Bahn warnt Fahrgäste vor möglichen Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Derzeit würden zwar keine Einschränkungen aufgrund des Wetters vorliegen, Fahrgäste sollten sich im weiteren Tagesverlauf dennoch vor Reiseantritt über ihre Verbindung auf bahn.de, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter 030/2970 informieren.
In der Nacht soll sich das Sturmtief laut DWD dann langsam nach Norden in Richtung Münsterland und Ostwestfalen verlagern. Auch tagsüber bleibt es den Wetterexperten zufolge am Freitag noch weitgehend stürmisch.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa