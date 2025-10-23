Sturmtief fegt über NRW hinweg: Deutsche Bahn warnt vor Einschränkungen

Köln - Ein Sturmtief fegt am Donnerstag über Nordrhein-Westfalen hinweg - und sorgt dabei nicht nur für ungemütliches Wetter, sondern möglicherweise auch für Einschränkungen im Bahnverkehr.

Wegen des angesagten Sturms in NRW könnte es im Bahnverkehr zu Einschränkungen kommen. Reisende sollen sich vor ihrer Fahrt bei der Bahn informieren. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Ab dem späten Vormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) starke bis stürmische Böen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 80 Kilometern pro Stunde.

Örtlich kann es dabei auch starke Gewitter mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde schnellen orkanartigen Böen geben.

Die Deutsche Bahn warnt Fahrgäste vor möglichen Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Derzeit würden zwar keine Einschränkungen aufgrund des Wetters vorliegen, Fahrgäste sollten sich im weiteren Tagesverlauf dennoch vor Reiseantritt über ihre Verbindung auf bahn.de, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter 030/2970 informieren.