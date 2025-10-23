Sturmtief mit Orkanböen: Unwetter im Anmarsch
Von Nina Becker
Hamburg - An der Nordseeküste drohen am Freitag Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde.
Auch das Wochenende bleibt im Norden unbeständig mit kräftigem Wind, Schauern und einzelnen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Bereits am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselhaft. Bei Temperaturen um 13 Grad bleibt es meist bewölkt, immer wieder ziehen Regenschauer durch. Am Nachmittag sind örtlich auch einzelne Gewitter möglich.
In Mecklenburg-Vorpommern ist es zunächst bedeckt, bevor ebenfalls Schauer einsetzen. Die Höchsttemperaturen liegen dort zwischen 12 und 15 Grad.
Im Tagesverlauf zieht ein Sturmtief von Frankreich und den Benelux-Staaten nordostwärts über Deutschland hinweg und bringt verbreitet stürmisches Wetter nach Norddeutschland.
Besonders an der Nordseeküste können die Böen orkanartig ausfallen – mit Spitzen bis zu 120 Kilometern pro Stunde.
Auch im Binnenland wird es von Freitagmorgen bis Mittag stürmisch, am Abend lässt der Wind etwas nach. Auf Sylt wird der Höhepunkt des Sturms erst für den Abend erwartet.
Sturmtief bestimmt Wetter im Norden auch am Wochenende
Auch am Wochenende bleibt das Wetter im Norden wechselhaft. Das Sturmtief zieht zwar weiter nach Dänemark und Skandinavien, beeinflusst das Wetter in Norddeutschland aber weiterhin.
Es bleibt windig mit wiederholten Schauern und örtlich Gewittern. Besonders an Nord- und Ostsee sind erneut schwere Sturmböen möglich.
Die Temperaturen liegen am Samstag bei Höchstwerten um 12 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern bei 11 bis 13 Grad.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa