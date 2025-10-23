Sturmtief mit Orkanböen: Unwetter im Anmarsch

Hamburg - An der Nordseeküste drohen am Freitag Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

In Norddeutschland wird es in den kommenden Tagen stürmisch und regnerisch. © Daniel Bockwoldt/dpa

Auch das Wochenende bleibt im Norden unbeständig mit kräftigem Wind, Schauern und einzelnen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Bereits am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselhaft. Bei Temperaturen um 13 Grad bleibt es meist bewölkt, immer wieder ziehen Regenschauer durch. Am Nachmittag sind örtlich auch einzelne Gewitter möglich.

In Mecklenburg-Vorpommern ist es zunächst bedeckt, bevor ebenfalls Schauer einsetzen. Die Höchsttemperaturen liegen dort zwischen 12 und 15 Grad.

Im Tagesverlauf zieht ein Sturmtief von Frankreich und den Benelux-Staaten nordostwärts über Deutschland hinweg und bringt verbreitet stürmisches Wetter nach Norddeutschland.

Besonders an der Nordseeküste können die Böen orkanartig ausfallen – mit Spitzen bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

Auch im Binnenland wird es von Freitagmorgen bis Mittag stürmisch, am Abend lässt der Wind etwas nach. Auf Sylt wird der Höhepunkt des Sturms erst für den Abend erwartet.