Teure Bilanz nach Unwettern: Autos im Ländle stärker betroffen

Berlin/Stuttgart - Unwetter haben im vergangenen Jahr rund 133.500 Autos in Baden-Württemberg beschädigt.

Im Durchschnitt zahlten die Kfz-Versicherer in Baden-Württemberg etwa 4000 Euro pro Unwetterschaden. (Archivbild) © Boris Roessler/dpa

Die tatsächliche Zahl der von Sturm und Hagel getroffenen Autos war noch höher, denn die Unternehmen zahlen Unwetterschäden nur für kaskoversicherte Fahrzeuge. Gesetzlich vorgeschrieben ist nur die Kfz-Haftpflicht. Diese deckt nur Schäden ab, die Autofahrer an anderer Leute Eigentum verursachen.

Mit 18,2 gemeldeten Schäden pro 1000 kaskoversicherte Fahrzeuge waren Fahrzeuge in Baden-Württemberg fast dreimal so häufig von Naturgefahren betroffen wie in ganz Deutschland.

Auch bei der Höhe der Schäden liegt der Südwesten demnach vorn: "Im Schnitt haben die Kfz-Versicherer für jeden Unwetterschaden in Baden-Württemberg rund 4000 Euro bezahlt, nur in Bayern waren die Schäden im Durchschnitt noch teurer", teilte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen mit.