Unwetter-Alarm in Bayern: Sturm, Starkregen und Riesen-Hagel

In Wallgau waren die Straßen nach einem Gewitter von einer Schicht aus Hagelkörnern bedeckt. © NEWS5 / Sebastian Pieknik

Suptropische Luft, die über die Alpen strömt, lässt es in Bayern krachen. So drohen schon am Vormittag und am Nachmittag in Franken Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter.

Zwischen Schwaben und Bayerwald wehen heftige Orkanböen mit 110 Kilometern pro Stunde, örtlich sind sogar 130 Kilometer pro Stunde möglich. Meteorologen warnen vor Hagelkörnern mit fünf bis zehn Zentimeter Durchmesser.

In der Nacht zu Mittwoch hatte es in Oberbayern bereits vereinzelt Unwetter gegeben. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mussten die Anwohner von Wallgau ihre Grundstücke mit Schneeschaufeln vom Hagel befreien, berichtete die Polizei.

Auch vollgelaufene Keller, umgeknickte Bäume und überflutete Straßen habe es gegeben. Größere Schäden sind bislang glücklicherweise ausgeblieben.