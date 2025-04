Unwetter flutet viele Ortschaften im Harz

Über 200 Einsatzkräfte sind derzeit bei den Aufräumarbeiten im Einsatz. © -/Nord-West-Media TV /dpa

Außerdem liefen durch den starken Regen am Nachmittag zahlreiche Keller in den Ortschaften rund um Osterwieck und in der Gemeinde Huy voll, wie ein Sprecher der Leitstelle am Abend sagte. Verletzte durch das Unwetter gab es nicht.

"Wir haben über 200 Kräfte im Einsatz, die Aufräumarbeiten laufen noch", sagte der Sprecher.

Die Feuerwehren aus 22 Ortschaften seien alarmiert worden.

Sie seien dabei, überflutete Keller leerzupumpen und die Straßen zu säubern und zu sichern. Auch Bäche und kleinere Flüsse seien teilweise über die Ufer getreten.