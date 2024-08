Unwetter im Norden: Überflutete Straßen, umgeknickte Bäume und tausende Blitze

Hamburg/Niedersachsen - In der Nacht zu Mittwoch hat es auch im Norden schweren Unwetter gegeben. Besonders in Niedersachsen hatten heftige Gewitter, Sturmböen und Starkregen ihr Unwesen getrieben. Auch am Mittwoch warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst vor schweren Gewittern am frühen Morgen in der Hansestadt.