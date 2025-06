01.06.2025 20:13 Unwetter in Bayern: Starkregen sorgt für Überschwemmungen

Am Sonntag sorgen Unwetter vor allem in Franken für Einsätze von Feuerwehr und Polizei. In den kommenden Tagen bleibt es nass.

Von Friederike Hauer

München - In den kommenden tagen wird es ungemütlich in Bayern. Bereits am Sonntag sorgten Unwetter mit Starkregen für Einsätze von Feuerwehr und Polizei.

Feuerwehr und Polizei im Einsatz in Franken

DWD warnt vor Hagel, Sturmböen und Starkregen

Überflutung der A6 zwischen Neuendettelsau und Schwabach

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Hagel mit Körnergrößen von drei Zentimetern, Sturmböen und Starkregen. Vor allem in Franken waren Feuerwehr und Polizei am Sonntag wegen überschwemmter Straßen und vollgelaufener Keller im Einsatz. Laut DWD muss in Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Schwaben, Oberpfalz und Oberbayern mit schweren Gewittern gerechnet werden. Unwetter Deutschland Alarmstufe Rot! Unwetter-Warnung für Sachsen Während das Polizeipräsidium Oberfranken bis zum Abend "etliche Einsätze" verzeichnete, blieb es in Unter- und Mittelfranken zunächst noch ruhiger. Die A6 musste zwischen Neuendettelsau und Schwabach zeitweise wegen einer Überflutung gesperrt werden. Nahe Allersberg in Mittelfranken entlädt sich eine Gewitterfront. © NEWS5 / Lars Haubner Auch in der kommenden Woche bleibt es nass. Trotz kurzer Sonnenpausen halten sich die Regenwolken hartnäckig über dem Freistaat.

Titelfoto: Bildmontage: vifogra / Eberlein, NEWS5 / Lars Haubner