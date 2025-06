Jetzt kracht es: Unwetter sorgen für blockierte Straßen in Bayern

München - Ein Sturmtief, das von Norwegen nach Finnland zieht, macht sich auch in Bayern bemerkbar. Bereits in der Nacht zu Montag und am Morgen krachte es in Südbayern und der Oberpfalz. Polizei und Feuerwehr waren bei zahlreichen Einsätzen gefordert - doch das Unwetter ist noch nicht vorbei.