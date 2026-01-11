Unwettergefahr in Thüringen: Wetterdienst spricht von "massiven" Auswirkungen

Erfurt - Nach einem Wintersonntag wie aus dem Bilderbuch kann es in Thüringen am Montag auf allen Wegen heikel bis gefährlich werden.

In Thüringen wird am Montag vor Glatteis gewarnt. (Symbolfoto) © Michael Reichel/dpa

Im kompletten Bundesland seien zum Wochenstart mitunter erhebliche Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen durch Glatteis zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Schneefall gehe dann zu Regen über, der auf dem Boden gefrieren könne. Teils sei mit massiven Auswirkungen zu rechnen. Aufgrund der Aussichten sprechen die Meteorologen auch von einer Unwettergefahr.