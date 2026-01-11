Unwettergefahr in Thüringen: Wetterdienst spricht von "massiven" Auswirkungen
Von Marie-Hélèn Frech
Erfurt - Nach einem Wintersonntag wie aus dem Bilderbuch kann es in Thüringen am Montag auf allen Wegen heikel bis gefährlich werden.
Im kompletten Bundesland seien zum Wochenstart mitunter erhebliche Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen durch Glatteis zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.
Schneefall gehe dann zu Regen über, der auf dem Boden gefrieren könne. Teils sei mit massiven Auswirkungen zu rechnen. Aufgrund der Aussichten sprechen die Meteorologen auch von einer Unwettergefahr.
Im Laufe des Abends und der Nacht zu Dienstag bringe mildere Luft eine allmähliche Entspannung der Lage. Autofahrer sollten dennoch Zeit einplanen und auf den Straßen Vorsicht walten lassen.
