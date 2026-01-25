Gefährliches Blitzeis: Unwetter legt Teile Deutschlands lahm

Deutschland - Am Sonntagabend und Montagmorgen ist in Deutschland besondere Vorsicht geboten. Es wird eisig kalt, ein Adria-Tief bringt Niederschläge mit sich. Das heißt: In Teilen des Landes wird es richtig glatt!

Eine gefährliche Eisschicht legt sich über die Straßen. © Bildmontage: Lars Penning/dpa, Jens Kalaene/dpa

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge wird im Nordosten ab den Abendstunden mit Glatteis gerechnet.

Der Meteorologe Jan Schenk wird bei seiner Warnung gegenüber The Weather Channel bereits deutlicher: Demnach erwartet die Bundesrepublik nicht nur Schneefall von bis zu 30 Zentimetern. Auch könnte es zu einer stundenlang andauernden Blitzeislage im Osten des Landes kommen.

Der Grund dafür: Ein Tief zieht von der oberen Adria aus nach Norden auf, bringt in Mitteldeutschland große Mengen an Schnee - zehn bis 20 Zentimeter, teilweise sogar 30! Vor allem in Sachsen sollten sich die Bürger derweil auf Glatteis einstellen.

Auch dem DWD zufolge kann ein extremes Unwetter in einigen Regionen Deutschlands nicht ausgeschlossen werden.

Im Erzgebirge ist bereits ab 18 Uhr Vorsicht auf den Straßen geboten, gegen 19 Uhr soll das Blitzeis auch Dresden heimsuchen. Um 21 Uhr muss sich dann die Landeshauptstadt auf die gefährliche Glätte einstellen.