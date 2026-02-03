Wetterdienst warnt vor Gefahr für Leib und Leben: Schneechaos in Hessen!

Der Deutsche Wetterdienst hat für Hessen eine Unwetterwarnung wegen starken Schneefalls und Glatteis herausgegeben, die voraussichtlich bis 19 Uhr Bestand hat.

Von Jenny Tobien und Christine Schultze

Frankfurt am Main/Gießen/Wiesbaden - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Schneefall! Zudem kann es glatt werden. Lokal sind in Teilen Hessens sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich.

Wegen des starken Schneefalls hat der Deutsche Wetterdienst unter anderem für Hessen eine Unwetterwarnung herausgegeben. © Bild-Montage: Boris Rössler/dpa, wetteronline.de In einer amtlichen Unwetterwarnung heißt es, es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis. Die Warnung gilt laut DWD voraussichtlich bis 19 Uhr am Dienstag. Zudem muss im Westen Deutschlands hauptsächlich im Bergland und in den mittleren Landesteilen bis in tiefe Lagen laut bundesweitem Warnlagenbericht des DWD mit Schneefall gerechnet werden. Wetter Deutschland Achtung Glätte: Neuschnee und Eis machen Sachsen ab Dienstag zu schaffen Meistens gebe es drei bis acht Zentimeter Neuschnee. Vor allem vom Taunus bis zum Sauer- und Siegerland bis nach Mittelhessen seien bis zum Abend vorübergehend auch kräftigere Schneefälle mit acht bis 15 Zentimetern möglich. Lokal seien auch 20 Zentimeter nicht ausgeschlossen.

So stark schneit es am Dienstag in Frankfurt. Die Unwetterwarnung gilt voraussichtlich bis etwa 19 Uhr. © Boris Rössler/dpa

Zu viel Schnee: Betrieb am Frankfurter Flughafen zeitweilig eingestellt

Am Dienstagnachmittag musste wegen des starken Schneefalls der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen zeitweise eingestellt werden. (Archivbild) © Boris Rössler/dpa Wegen starken Schneefalls ist der Flugbetrieb an Deutschlands größtem Airport am Dienstag zeitweilig lahmgelegt gewesen. Am Nachmittag starteten die ersten Maschinen wieder. Das teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Gegen 16.15 Uhr wurde die erste Startbahn - die sogenannte Startbahn West - wieder freigegeben, wie ein Sprecher sagte. Landungen sollten ebenfalls ab dem späteren Nachmittag wieder möglich sein. Mit weiteren Verzögerungen müsse aber weiterhin gerechnet werden. Zudem wurden laut den Abgaben bereits 67 Flüge annulliert. "Wir appellieren an alle Reisenden, sich rechtzeitig zu informieren", sagte der Sprecher. Wegen des Wintereinbruchs waren ab etwa 15 Uhr keine Starts und Landungen möglich. Grund sei die Schneedecke auf den Start- und Landebahnen, hieß es.

Verkehr in Mittelhessen teilweise lahmgelegt

In Mittelhessen hat es am Dienstag in der Folge des starken Schneefalls zahlreiche Unfälle gegeben. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Am Nachmittag haben sich in Mittelhessen auf schneeglatten Straßen nach Polizeiangaben zahlreiche Unfälle ereignet. Bislang seien rund 35 bis 40 Glätteunfälle gemeldet worden, "das werden sicher noch mehr", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Ob es auch Verletzte gab oder bei Blechschäden blieb, war zunächst nicht bekannt. Auf der A5 nahe Grünberg und nahe der Raststätte Wetterau sowie auf der A485 zwischen den Anschlussstellen Licher Straße und Grünberger Straße kämen zudem mehrere Lastwagen auf den verschneiten Fahrbahnen nicht weiter. Auch in Marburg sorgten Schneefälle und Glätte für Probleme - dort musste der Stadtbusbetrieb vollständig eingestellt werden, wie die Stadtwerke der mittelhessischen Stadt mitteilten.

Busverkehr in Wiesbaden eingestellt