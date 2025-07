27.07.2025 12:00 7.057 Unwetter-Gefahr: Am Wochenende drohen starker Regen und heftige Gewitter

Am Wochenende drohen in Deutschland heftige Gewitter und starker Regen - auch am Montag sieht die Lage nicht besser aus.

Von Janina Rößler

Titelfoto: Montage: Alexander Wolf/onw-images/dpa, 123rf/tuk69tuk