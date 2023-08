Vorsicht bei Unwetter-Schäden! Die Versicherung übernimmt nicht alle Kosten

Leipzig - Heftige Unwetter in Sachsen und in anderen Teilen Deutschlands sorgten in den vergangenen Wochen für Dutzende überflutete Keller, zerstörte Dächer oder beschädigte Fassaden. Die Verbraucherzentrale hat einige Tipps, wie man sein Hab und Gut vor solchen wetterbedingten Risiken schützen kann.