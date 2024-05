Der Mai kracht los: Gewitter und Starkregen machen das Ländle unsicher

Ein Regenschirm und wetterfeste Kleidung könnten in den kommenden Stunden im Südwesten Gold wert sein. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am heutigen Donnerstag bis in die frühen Morgenstunden des morgigen Freitags schwere Gewitter in weiten Teilen des Landes. Örtlich bestehe demnach Gefahr von Starkregen mit Mengen zwischen 25 und 50 Liter pro Quadratmeter.

Für die Regierungsbezirke Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen wurde eine Unwetter-Vorabinformation herausgegeben.

Tief "Flurina" bringt am Donnerstag feuchtlabile und kühlere Luft ins Ländle. Im südlichen Oberrheingraben und Südschwarzwald sowie am Hochrhein soll aus südwestlicher Richtung gewittriger Regen aufziehen, begleitet von Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde und Hagel.

Dabei sei örtlich Starkregen mit Mengen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde möglich. Im weiteren Tagesverlauf erhöhe sich das Starkregenrisiko laut den Meteorologen auf 25 bis 40 Liter in einer und 35 bis 50 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden.