31.05.2025 14:31 Warnung für Teile von Bayern: Schwere Gewitter und Unwetter im Laufe des Tages

Achtung: Am Samstag kann es in Bayern im Raum Franken und in Teilen der Oberpfalz richtig krachen!

Von Jan Höfling

München - Achtung: Am Samstag kann es in Bayern im Raum Franken und in Teilen der Oberpfalz richtig krachen! Alles in Kürze Schwere Gewitter in Bayern erwartet

Raum Franken und Oberpfalz betroffen

Hagelkorngrößen von drei Zentimetern möglich

Sturmböen mit 80-100 km/h Geschwindigkeit

Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter Mehr anzeigen In Bayern kann es am Samstag richtig krachen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) müssen sich die Menschen im Tagesverlauf auf teils heftige Gewitter einstellen. Erhöhte Vorsicht ist geboten. Bei Unwettern sind demnach Hagelkorngrößen von drei Zentimetern und schwere Sturmböen möglich. Die meisten und vor allem auch kräftigsten Zellen werden von Meteorologen abends und zum Beginn der Nacht im nordwestlichen Franken erwartet. Lokal ist den Angaben zufolge im Zuge von Unwettern mit Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit zu rechnen. Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde sind nicht ausgeschlossen.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa