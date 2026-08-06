Wetterwarnung: Heftige Gewitter im Süden Bayerns erwartet

München - Eine Luftmassengrenze trennt trockene Luft über den nördlichen Regionen von Bayern von Subtropikluft über den Alpen. Heftige Gewitter im Süden sind die Folge.

Da braut sich was zusammen: Im Süden Bayerns drohen teils heftige Gewitter. (Symbolbild) © Bildmontage: Alexander Wolf/onw-images/dpa, wetteronline.de

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, kann es im Tagesverlauf bis in die Nacht zu Freitag von den Alpen über das Vorland bis nach Niederbayern zu Unwettern kommen.

Es sollen laut den Meteorologen 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, lokal sind sogar 40 Liter möglich. Dazu wird vor großen Hagelkörnern und Windböen mit bis zu 60 km/h gewarnt.

Am schlimmsten wird das Unwetter wohl ab dem späten Nachmittag am oberbayerischen Alpenrand sowie im Umfeld des Inns, sagen die Meteorologen voraus. Mit dem Regen kühlt es hier zeitweise etwas ab.

Derweil bleibt es im Norden Bayerns freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Nur in der Oberpfalz besteht ein geringes Gewitter Risiko, ansonsten bleibt es trocken.

Schon am Freitag scheint wieder in weiten Teilen des Landes die Sonne, bei 24 bis 30 Grad.