Achtung: Starke Gewitter kommen auf Sachsen zu!

Leipzig - Noch herrscht in Sachsen "die Ruhe vor dem Sturm", doch die Menschen im Freistaat müssen sich am heutigen Donnerstag auf starke Gewitter einstellen - und es bleibt nicht nur bei Blitz und Donner.

Auf Sachsen kommen am Donnerstag starke Gewitter zu. (Archivbild) © Montage: Jan Woitas/dpa; wetteronline.de

Schon ab Mittag kann es krachen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es komme wiederholt zu starken Gewittern, dazu werde mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen bis zu 85 Kilometern pro Stunde gerechnet.

Örtlich seien auch "schwere Gewitter mit heftigem oder extrem heftigem Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und mit großen Ansammlungen von Hagel" möglich, hieß es zur Unwetter-Gefahr weiter.

Wer sich dadurch wenigstens Abkühlung erhofft hat, muss leider enttäuscht werden: Die Meteorologen sagen Höchstwerte von 27 bis 30 Grad und damit gebietsweise eine starke Wärmebelastung vorher.



Das Unwetter werde in der Nacht zu Freitag bei erwarteten Temperaturen zwischen 21 und 17 Grad dann zögernd abklingen, allerdings kommen Schauer und Gewitter schon ab Freitagmittag wieder - in Westsachsen bis zum frühen Nachmittag, in Ostsachsen bis zum Abend.