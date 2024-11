19.11.2024 05:46 Unwetter im Anmarsch! In Hamburg drohen Überflutungen

Am Dienstag drohen im Laufe des Tages in tiefer gelegenen Gebieten in Hamburg Überflutungen. Am Morgen soll noch Frost und Straßenglätte herrschen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Aufgepasst! Für Dienstag sind in Hamburg Unwetter vorhergesagt. Für tiefer gelegene Gebiete im Hamburger Hafen sind Überflutungen vorhergesagt. © Bodo Marks/Bodo Marks/dpa Für den Morgen rechnet der Deutsche Wetterdienst DWD in der Hansestadt mit einer labil geschichteten und maritimen Polarluft. Dabei soll es auch zu Frost und Straßenglätte kommen. Gegen Mittag soll das Wetter dann umschlagen, ein Tief samt Frontensystem zieht über den Norden hinweg. Die Feuerwehr bereitet sich bereits auf eine mögliche Unwetterlage vor. "Wir rechnen bei der Unwetterlage grundsätzlich damit, dass wir in tiefer liegenden Gebieten eine leichte Überflutung im Hafenbereich erwarten", erklärte ein Feuerwehrsprecher. Zudem werde auch aufgrund von Sturmböen mit entwurzelten Bäumen gerechnet, mit vollgelaufenen Tiefgaragen oder überfluteten Straßen. Wetter Deutschland Wintereinbruch in ganz Sachsen? So wird das Wetter diese Woche Für Dienstag gilt besonders der Hafenbereich mit seinen tiefer liegenden Gebieten als gefährdet. Wer kann, sollte dort sein Auto nach Möglichkeit nicht parken. Zudem wird empfohlen, sich während des Unwetters nicht unter Bäumen aufzuhalten. Generell wird dazu geraten, auf Radiodurchsagen zu achten und wenn möglich, gar nicht erst das Haus zu verlassen und sich in Gefahr zu begeben.

