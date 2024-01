"Vermeiden Sie Autofahrten": Extremes Glatteis in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Schnee, Eisregen und teils extremes Glatteis: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Hessen herausgegeben, insbesondere für den Süden des Landes sowie das Rhein-Main-Gebiet und Frankfurt am Main !

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Frankfurt am Main und Hessen herausgegeben: Neben Schnee muss mit gefrierendem Regen und Glatteis gerechnet werden. © Montage: Bernd Weißbrod/dpa, Screenshot/dwd.de

Bei starker Bewölkung und winterlich-kalten Temperaturen von null bis plus vier Grad in der Spitze soll im Laufe des heutigen Mittwochvormittags von Süden her Schnee nach Hessen ziehen, der in Richtung Norden ausgreift, im Süden aber in gefrierenden Regen übergeht.

In der Folge wird in der nördlichen Hälfte des Bundeslandes "mäßiger bis starker und länger anhaltender Schneefall" erwartet. Die DWD-Meteorologen in Offenbach am Main rechnen mit "markanten bis unwetterartigen Schneemengen" von bis zu 35 Zentimetern innerhalb von 24 Stunden.

In der Südhälfte des Bundeslandes und damit auch im Rhein-Main-Gebiet und Frankfurt am Main muss nach der Wetterdienst-Prognose bei mitunter kräftigem gefrierenden Regen mit "unwetterartigem, teils extremem Glatteis" gerechnet werden.

Auch in der Nacht zu Donnerstag erwarten die DWD-Meteorologen weiter anhaltende starke Bewölkung und "verbreitet Schneefall mit Glätte".