Unwetterwarnung in Sachsen-Anhalt! Kalte Woche, dann kommt die Wendung

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird diese Woche zunächst eisig, dann werden die Temperaturen milder.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Sachsen-Anhalt steht schon wieder eine eisige Woche bevor - zumindest für ein paar Tage. Gefährliches Glatteis wird schon bald von Regen abgelöst.

In dieser Woche muss in Sachsen-Anhalt mit gefährlicher Glätte gerechnet werden.  © Bildmontage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Montag beginnt mit einer Unwetterwarnung, so der Deutsche Wetterdienst. Auf den Straßen muss mit gefährlicher Glätte gerechnet werden. Dazu fällt besonders in den Morgenstunden erneut Schnee.

In höheren Lagen sind schwere Sturmböen möglich, besonders auf dem Brocken. Die Temperaturen liegen um den Nullpunkt.

Auch am Dienstag und Mittwoch wird vor Glätte gewarnt, doch dann kommt endlich die Temperaturwende: Minusgrade adé! Ab Dienstag können Höchsttemperaturen von bis zu 7 Grad erreicht werden.

In der zweiten Wochenhälfte bleibt das Wetter trotzdem nass, vielerorts sind Schauer gemeldet. Erst in Richtung Wochenende wird es ruhiger.

Auch nachts muss mit Niederschlag gerechnet werden. Immerhin soll es nicht mehr so eisig werden: Nachts schafft es das Thermometer auf bis zu 2 Grad.

