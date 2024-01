Unwetterwarnung! In Sachsen-Anhalt wird es stürmisch, aber...

Magdeburg - Ja, ist denn schon Frühling? Das könnte man angesichts der milden Temperaturen in Sachsen-Anhalt diese Woche denken. Auch wenn das Wetter allgemein zu wünschen übrig lässt...

Radfahrer im Gebirge? Bei dem Sturm diese Woche keine gute Idee! (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Für Montag wurde, besonders für die höheren Lagen, eine Unwetterwarnung herausgegeben. Starke Sturmböen ziehen übers Land, auf dem Brocken sind Orkanböen von bis zu 160 km/h drin.

Hinzu kommt auch im Flachland eine steife Brise, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Außerdem muss mit Regenschauern gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen frühlingshafte 8 bis 10 Grad. Der gleiche Trend wird auch am Dienstag erwartet.

Mittwoch klettern die Temperaturen noch weiter das Thermometer hoch - bis zu 12 Grad sind vielerorts möglich! Genießen kann man das warme Wetter aber trotzdem nicht, da es weiterhin stürmt und stark regnet.

Am Donnerstag und Freitag liegen die Temperaturen noch bei etwa 7 Grad. Auch in Richtung Wochenende scheint die Sonne keine Chance zu haben. Dichte Wolken bringen immer wieder Schauer mit - auf einen Regenschirm solltet Ihr also nicht verzichten.