29.07.2023 15:08 Unwetterwarnung: Regenjacke und Schirm sind die beste Begleitung

Das Wetter bleibt weiterhin wechselhaft und grau. Die Wolken bringen zudem einiges an Überraschungen mit. So stürmisch wird es in Berlin und Brandenburg.

Von Jenefer Flach

Berlin/Brandenburg - Das Wetter bleibt weiterhin wechselhaft und vor allem kalt und nass. Die grauen Wolken bringen zudem einiges an Überraschungen mit. So stürmisch wird es in Berlin und Brandenburg. Sturm und Hagel machte sich in Berlin und Brandenburg breit. © Montage: 123RF/mihtiander, Screenshot/wetteronline.de Schwere Gewitter treffen die Hauptstadt und einige Orte in Brandenburg, kündigt der DWD für diesen Samstag an. Zusammen mit Starkregen wechseln sich Phasen ohne Nässe mit Phasen, in denen es neben Schauern auch zu Hagel kommen kann. Die Unwetterwarnung bestand bis 15 Uhr. Betroffen waren in Brandenburg die Landkreise Märkisch-Oderland, Barnim, Uckermark, Oberhavel und Dahme-Spreewald. Jetzt soll es jedoch angenehmer werden. Wetter Deutschland Ist der Sommer bereits vorbei? Top-Meteorologe zeichnet düsteres Bild! Zuletzt herrschten Sturmböen, die 70 Kilometer pro Stunde an Geschwindigkeit erreichten. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, das bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter herunterkommen. Mit kleinen Überschwemmungen, herabfallenden Dachziegeln und Ästen oder auch umstürzende Bäume sollte gerechnet werden. Twitter-User zeigten das Ausmaß des Unwetters. Die Höchsttemperatur liegt in Berlin bei 23 Grad und in Brandenburg können ortsabhängig bis zu 26 Grad erzielt werden. Auch nach dem Gewitter sollen sich feuchte und regenfreie Zeiten abwechseln. Ganz so schlimm wie am 24. Juli scheint es dann aber nicht zu sein. Für den morgigen Sonntag sieht es ähnlich aus. Allerdings kann ab und an auch mal die Sonne hervorkommen. Das Quecksilber klettert mindestens auf 22 und maximal bis auf 25 Grad.

Titelfoto: Montage: 123RF/mihtiander, Screenshot/wetteronline.de