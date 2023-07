Unwetter Berlin: Ausnahmezustand vorbei, aber Einsätze dauern an - zwei Verletzte

Berlin - Montagabend tobte ein schweres Unwetter über der Hauptstadt . Und wenn es auch nicht lange anhielt, sorgte es trotzdem für Hunderte Feuerwehreinsätze . Auch mehrere Freiwillige Feuerwehrleute wurden in den Dienst gerufen.

Ein heftiges Unwetter sorgte für Sperrungen und Einschränkungen bei Fahrgäste und Autofahrern. © Annette Riedl/dpa (Bildmontage)

391 wetterbedingte Einsätze bis 1.15 Uhr - das ist die Bilanz des Unwetters, das am 24. Juli in Berlin für Chaos sorgte. Gegen 19.30 Uhr wurde der "Ausnahmezustand Wetter" via Social Media ausgerufen.

29 Freiwillige Feuerwehren mitsamt 180 zusätzlichen Einsatzkräften mussten hinzugeholt werden, um zu versuchen, der Lage Herr zu werden.

Starkregen überschwemmte einige Straßen oder brachte beispielsweise in Marienfelde in der Motzener Straße Teile eines Lagerhallendachs zum Einstürzen. Sturmböen ließen Bäume abknicken oder umstürzen.

Dabei wurden auch Oberleitungen von Straßenbahnen getroffen. Aber nicht nur die Trams hatten mit Einschränkungen bei der Beförderung ihrer Fahrgäste zu kämpfen. Auch der S-Bahnverkehr versank im Chaos, das Verspätungen und Ausfälle zur Folge hatte.

Es regnete, wie ein User bei Twitter zeigte, sogar durch das Dach - er schreibt dazu: "Wenn nicht mal mehr das Bahnhofsdach schützt."