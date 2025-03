02.03.2025 11:18 Viel Sonne und bis 15 Grad: Zu Fasching kommt der Frühling nach Hessen!

In den kommenden Tagen können die Menschen in Hessen mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen rechnen. In den Nächten bleibt es allerdings frostig.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Über die Faschingstage dürfen sich die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) über viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen freuen. Am Aschermittwoch sind sogar bis zu 15 Grad möglich. Auf den Faschingsumzügen in Hessen ist in den kommenden Tagen mit viel Sonne und milden Temperaturen zu rechnen. © Bild-Montage: Helmut Fricke/dpa, wetteronline.de Am heutigen Sonntag erreichen die Höchstwerte 7 bis 10 Grad. Im Laufe des Tages lockert fast überall die Bewölkung auf. Es wird heiter und bleibt niederschlagsfrei bei schwachem bis mäßigem Wind aus Nordost. Auch in der Nacht zum Rosenmontag ist nicht mit Niederschlag zu rechnen, es kann sich in den Tälern aber Nebel oder Hochnebel bilden. Mit -1 bis -6 Grad wird es wieder in ganz Hessen frostig. Vereinzelt ist dabei auch mit Straßenglätte zu rechnen. Der Tag zeigt sich nach Auflösung der letzten Nebelfelder im ganzen Bundesland sonnig oder heiter, und die Thermometer zeigen bis zu 12 Grad an. Dabei weht ein schwacher Wind aus nordöstlichen Richtungen. Wetter Deutschland Nebel, Wolken und schließlich auch Sonne: Wochenende in Sachsen wird wechselhaft Weiter frostig bleiben die Nächte. Zum Dienstag hin sinken die Temperaturen auf +1 bis -5 Grad und vereinzelt ist erneut mit glatten Straßen zu rechnen. Der Faschingsdienstag zeigt sich zumeist sonnig und heiter. Weiterhin ist kein Niederschlag vorhergesagt und die Höchstwerte erreichen angenehme 10 bis 13 Grad. In der folgenden Nacht auf den Aschermittwoch ist es gering bewölkt bei +2 bis -4 Grad. Örtlich kann sich leichter Nebel bilden. Am Aschermittwoch wird es am wärmsten Der Mittwoch beginnt hier und da noch trüb, im Verlauf des Vormittags wird es in ganz Hessen aber zunehmend sonniger. Die Thermometer zeigen dabei frühlingshafte 13 bis 15 Grad an. Es weht ein schwacher Wind aus Südwesten. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel klar, wobei es laut DWD stellenweise flache Dunst- oder Nebelfelder geben kann. Es kühlt auf +2 bis -2 Grad ab und vereinzelt ist etwas Reifglätte möglich.

Titelfoto: Bild-Montage: Helmut Fricke/dpa, wetteronline.de