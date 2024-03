Viele Wolken in Thüringen, doch der Lichtblick ist in Sicht!

Erfurt - Die neue Woche, in der auch der kalendarische Frühlingsanfang (Mittwoch) auf dem Programm steht, startet in Thüringen mit vielen Wolken.

In Thüringen sind zum Wochenstart viele Wolken unterwegs. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Stark bewölkt bis bedeckt - so geht es am heutigen Montag zu. Das ging am Morgen aus Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Im Tagesverlauf ist den Angaben zufolge vereinzelt auch etwas Regen möglich.

Die Höchstwerte: 7 bis 12 Grad. Vorsicht dann in der Nacht zum Dienstag! Der DWD teilte mit, dass vereinzelt kurzzeitiges Überfrieren mit Glätte nicht ganz ausgeschlossen sei. Die Tiefstwerte: zwischen 3 Grad im Eichsfeld und -1 Grad im Altenburger Land.

Am Dienstag geht es laut Prognosen wolkig und trocken zu. Die maximalen Temperaturen im Freistaat: 10 bis 14, im Bergland 8 bis 10 Grad.

Am besten sahen am Montagmorgen die DWD-Prognosen für Mittwoch aus. Passend zum Frühlingsanfang soll's richtig frühlingshaft zugehen.