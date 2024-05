Von Schleswig-Holstein bis zum Tegernsee: Nordlichter-Spektakel über Deutschlands Nachthimmel!

Deutschland - Der Himmel über Deutschland bot in der vergangenen Nacht ein atemberaubendes Ereignis: An vielen Orten waren Nordlichter zu sehen! Mit etwas Glück werden es nicht die letzten sein, die Ihr an diesem Wochenende zu Gesicht bekommt.

Pink und Lila erstrahlte in der vergangenen Nacht der Himmel über Lauenburg an der Elbe, Schleswig-Holstein. An vielen Orten in Deutschland waren in der vergangenen Nacht Nordlichter zu sehen. © Blaulicht-News.de

In Bersenbrück in Niedersachsen waren sie deutlich zu sehen, ebenso in Göttingen, im nordrhein-westfälischen Aachen, Sieversdorf in Ost-Brandenburg, Grimma in Sachsen, auf dem Brocken im Harz und sogar am Tegernsee in Bayern.

Nordlichter erhellten in der vergangenen Nacht an vielen Orten Deutschlands den Nachthimmel. In Lauenburg an der Elbe, dem südlichsten Punkt von Schleswig-Holstein, erstrahlte plötzlich der gesamte Himmel in einem kräftigen Pink, ebenso in der Nähe von Treisberg in Hessen.

Grund für das Spektakel ist einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zufolge die zunehmende Aktivität der Sonne. Nordlichter entstehen, wenn energiegeladene Teilchen der Sonne ins Erdmagnetfeld geraten und von diesem abgelenkt werden. Je höher die Aktivität unseres Sterns, umso größer die Chance, das Phänomen zu sehen.

Und aktuell ist sie wohl besonders hoch! Insgesamt fünf Sonnenstürme sollen bis Sonntag optisch auf die Erde treffen. Heißt: Auch in der kommenden Nacht könnten wir wieder Nordlichter zu Gesicht bekommen.