Vor sonnigem Wochenende: Gewitter und Unwetter kühlen Bayern noch einmal runter

München - Am Wochenende soll es nach aktueller Datenlage sonnig und sehr warm werden. Doch zuvor wird es in weiten Teilen des Freistaats noch einmal stürmisch.

Alles in Kürze

Über Bayern brauen sich am Donnerstag gebietsweise Gewitter und Unwetter zusammen – aber nur bis zum Freitag. © Alexander Wolf/onw-images/dpa

Ab der zweiten Tageshälfte soll es am Donnerstag bereits losgehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt gab.

Gebietsweise soll es Gewitter mit Sturmböen von bis zu 85 km/h geben. Außerdem rechnen die Meteorologen mit Starkregen und Hagel.

Bis in die Nacht auf Freitag müsse man sich lokal auf "Unwetter mit orkanartigen Böen auch über 100 km/h" einstellen. Hagelkörner mit drei Zentimetern Durchmesser seien möglich.

Am Freitag könnte es in manchen Gebieten noch Regen und Gewitter geben. Diese würden jedoch in Richtung Süden abziehen. "Anschließend vermehrt Auflockerungen und immer mehr Sonne. Maximal 22 bis 27 Grad", heißt es weiter.

Regen soll es dann nur noch teilweise in der Nacht an den Alpen und im Südosten geben.