Mehr als 27 Grad auf Thermometer: Wärmerekorde in Bayern geknackt!

München - Wie wunderbar warm war das denn am heutigen Samstag im Freistaat? In Bayern sind nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sogar Wärmerekorde erreicht worden.

Auch am Ufer des Ammersees wurden die sommerlichen Temperaturen in vollsten Zügen ausgekostet - unter anderem im seichten Wasser. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Nachmittag wurden mancherorts mehr als 27 Grad (!) gemessen, wie der DWD auf Anfrage berichtete. Das sei der höchste Wert gewesen, der im ersten April-Drittel gemessen worden sei seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen.

Dabei war am Samstagnachmittag nicht einmal der höchste Stand erreicht, wie DWD-Wetterberater Jens Kühne sagte. Das Temperatur-Maximum könne womöglich erst eine Stunde vor Sonnenuntergang erreicht werden. Die endgültigen Tageswerte für den Freistaat werden deshalb erst später ermittelt.

Stolze 27,6 Grad warm war es am Nachmittag etwa in Regensburg und in Burgheim im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. In München kletterte die Temperatur bei Sonnenschein auf 26 Grad - auch das ist nach ersten DWD-Angaben ein örtlicher Rekord für das erste Drittel dieses Monats.

Der bisherige Höchstwert für die Zeit vom 1. bis zum 10. April lag in Bayern bei 26,8 Grad im Jahr 1961 in Wasserburg.