Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Es bleibt ungemütlich in Sachsen

Leipzig - Zirpende Grillen, klimpernde Eiswürfel und der Duft von Sonnencreme - das alles scheint aktuell weit entfernt. Stattdessen beherrschen aufgespannte Schirme, nasse Gummistiefel und der Geruch nach Regen das derzeitige Bild in Sachsen .

Sind wir wieder im wechselhaften April? Das aktuelle Wetter in Sachsen erinnert eher an Frühling als an Sommer. © Hendrik Schmidt/dpa

Der August steht vor der Tür, doch nach Sommer fühlt sich das Wetter nicht so richtig an - und das soll erstmal auch so bleiben.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, müssen sich die Menschen im Freistaat auf eine wechselhafte Woche einstellen.

So starte der Montag mit vielen Wolken und gelegentlichem Regen. Dazu wehe teilweise böiger Wind um die 55 Kilometer pro Stunde, auf dem Fichtelberg könne es sogar zu Sturmböen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde kommen. Dazu werde es bei Höchsttemperaturen von 19 bis 22 Grad recht kühl.

In der Nacht sinke das Quecksilber dann weiter auf 17 bis 12 Grad.

Auch am Dienstag bleibe es zunächst bedeckt und regnerisch. Laut Meteorologen ziehen die Wolken am Mittag zwar ab, trotzdem muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Dazu rechnen die Experten weiterhin mit Wind, auf dem Fichtelberg auch mit Sturm. Die vorhergesagten Höchstwerte: Zwischen 19 und 22 Grad.

Auf eine frische Nacht mit erwarteten Tiefstwerten zwischen 14 und 8 Grad tropfe es auch am Mittwoch bei maximal 21 bis 24 Grad wieder vom Himmel.

Ein kleiner Lichtblick: Der Regen ziehe in der Nacht langsam ab und auch am Donnerstag werde es nur selten nass.